Тюменца, поехавшего пьяным за цветами для жены, отправили в колонию

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На два года Калининский районный суд отправил жителя Тюмени в колонию строгого режима за пьяную езду, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2015, 2017 и 2020 годах тюменец был трижды осужден за пьяное вождение, в том числе и к реальному лишению свободы. Кроме того, он был лишен водительских прав.

11 июля 2021 года мужчина распивал во дворе своего дома, а ночью решил съездить в магазин за цветами своей супруге в знак примирения. В состоянии опьянения он сел за руль своего Nissan. На ул. Ставропольской его остановили сотрудники ДПС. От водителя исходил запах алкоголя. От освидетельствования тюменец отказался.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, на четыре года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.