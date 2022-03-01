  • 1 марта 20221.03.2022вторник
  • В Тюмени -1..-3 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская лыжница выиграла три медали на юниорском чемпионате мира

Спорт, 13:42 01 марта 2022

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменская лыжница Елизавета Бекишева завоевала три награды на чемпионате мира среди юниоров и молодежи в норвежском Лигне, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Выпускница спортивной школы № 2 вместе с подругами по команде Евгенией Крупицкой, Дарьей Непряевой и Анной Кожинова заняла второе место в эстафете, уступив норвежкам лишь одну десятую секунды.

Еще одно серебро Елизавета завоевала в гонке на 5 км классическим стилем с раздельным стартом, проиграв 2,9 секунды своей соотечественнице Дарье Непряевой. Завершила чемпионат мира тюменская лыжница бронзовой медалью в спринте свободным стилем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лыжные гонки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:42 01.03.2022Тюменская лыжница выиграла три медали на юниорском чемпионате мира
12:35 01.03.2022Тюменские дзюдоисты выиграли девять медалей на первенстве Урала
18:46 28.02.2022Воспитанники ФК "Тюмень" одержали победу в матче Кубка регионов УЕФА
18:35 28.02.2022Тюменские гиревики отличились на всероссийских соревнованиях в Омске