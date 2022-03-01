Тюменская лыжница выиграла три медали на юниорском чемпионате мира

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменская лыжница Елизавета Бекишева завоевала три награды на чемпионате мира среди юниоров и молодежи в норвежском Лигне, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Выпускница спортивной школы № 2 вместе с подругами по команде Евгенией Крупицкой, Дарьей Непряевой и Анной Кожинова заняла второе место в эстафете, уступив норвежкам лишь одну десятую секунды.

Еще одно серебро Елизавета завоевала в гонке на 5 км классическим стилем с раздельным стартом, проиграв 2,9 секунды своей соотечественнице Дарье Непряевой. Завершила чемпионат мира тюменская лыжница бронзовой медалью в спринте свободным стилем.