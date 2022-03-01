Глеб Рыбьяков: фишинг и фейковые новости — главные угрозы кибербезопасности

| Фото: из сообщества "Онлайн-хакатон "Харитон" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Онлайн-хакатон "Харитон" во ВКонтакте (архив)

Фишинг и фейковые новости назвал главными угрозами безопасности в интернете специалист по кибербезопасности Глеб Рыбьяков. О том, как отличить фейковую новость от настоящей, он рассказал в прямом эфире в сообществе "Киберпатруль Тюменской области" во ВКонтакте 28 февраля.

"Если мы затрагиваем тему финансов, то это фишинговые ссылки и сайты. Фишинг — вид интернет-мошенничества, когда злоумышленники подделывают сайты и с помощью этого получают чужие данные. Так, например, они могут сделать точную копию портала госуслуг, будет отличаться только адрес. Если пользователь введет данные доступа, они попадут злоумышленникам. Я рекомендую пользоваться двухфакторной аутентификацией, такая возможность есть во всех современных сервисах. В 99 процентов случаев этого будет достаточно", — уверен Глеб Рыбьяков.

Еще одной важной угрозой кибербезопасности являются фейковые новости. Когда человек принимает решение, основываясь на ненастоящих данных, он становится инструментом в руках мошенников, рискует все потерять. Глеб Рыбьяков посоветовал критически относиться к видеороликам и фотографиям, обращать внимание на источник информации.

Жертвами кибермошенников становятся не только взрослые, но и дети, играющие в онлайн-игры. Злоумышленники заманивают подростков на фишинговые сайты, где предлагают им купить, например, виртуальное оружие якобы дешевле, чем в других местах. По словам Глеба Рыбьякова, в таком случае родители несовершеннолетних, которые расплачиваются их картами, могут потерять все средства с них. Он посоветовал обучать детей финансовой грамотности.

"Самое главное во всех этих историях — критическое мышление. Когда вы способны критически осмыслить информацию, подвергнуть сомнению то, что вам говорят, тогда вас будет сложно обмануть", — заключил эксперт.

Инна Пахомова