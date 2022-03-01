Тюменец похитил пять канализационных люков и сдал на металлолом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в краже крышек канализационных люков, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Пять канализационных люков были похищены на ул. Домостроителей и Коммунаров. Сумма ущерба составила около 30 тыс. рублей. Под подозрение попал 33-летний безработный житель Тюменского района. Он признался в содеянном и рассказал, что похищал чугунные изделия вечерами и ночью. Часть похищенного злоумышленник успел распилить и сдать в пункт приема металлолома, часть изъята.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.