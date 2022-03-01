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"ZA наших": тюменцы наносят на автомобили знак "Z" в поддержку российской армии

Общество, 16:15 01 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акцию в поддержку российской армии, проводящей спецоперацию на территории Украины, "ZA наших" провели на оживленном перекрестке улиц Ленина и Первомайской в Тюмени представители регионального отделения Народного фронта.

В знак поддержки российской армии и солидарности с решением президента о проведении специальной операции на территории Украины, активисты ОНФ организовали флешмоб, в ходе которого раздали автолюбителям наклейки на машины со знаком "Z" - одним из главных символов продолжающейся операции.

"Наши военные защищают сегодня интересы граждан России и Украины, - считает один из представителей ОНФ Илья Полухин, - и люди относятся к этому по-разному, кто-то положительно, кто-то негативно, а кто-то пытается оставаться в стороне. Но я считаю, это касается сегодня каждого гражданина нашей страны".

Представители ОНФ предлагали остановившемся на перекрестке водителям разместить наклейки на своих автомобилях. Большинство автовладельцев воспринимали это положительно. Вызвала акция интерес и у пешеходов, пожелавших взять несколько наклеек с собой.

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"Сегодня речь идет о защите суверенитета нашей страны", - сказал Илья Полухин и добавил, что все желающие могут получить наклейки с символикой "ZA наших" в офисе регионального отделения Народного фронта. В дальнейшем ОНФ проведет дополнительные акции на улицах города.

Николай Ступников

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# Донбасс , ОНФ

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