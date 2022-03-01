Тюменская область направила новую партию помощи жителям Донбасса

Фото: пресс-служба ТРО "Единая Россия" Фото: пресс-служба ТРО "Единая Россия"

Третью 20-тонную автомашину с гуманитарной помощью для жителей Донбасса от Тюменской области отправили тюменские единороссы, сообщил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Помимо средств гигиены, детского питания, электроприборов, консервов по просьбе жителей Донбасса отправлены обезболивающие и жаропонижающие лекарства, бинты, лейкопластыри, а также стройматериалы, которые нужны для ремонта крыш и окон в домах, пострадавших от обстрелов.

"Мы все вместе делаем благое дело, внося вклад в защиту интересов нашей страны, ее граждан, и помогая тем, кто восемь лет находился в тяжелейших условиях и до сих пор продолжает страдать от обстрелов. Я убежден в правоте решений нашего президента и всецело их поддерживаю. Только безразличный к судьбе своей страны человек может быть против", - подчеркнул Андрей Артюхов.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в сборе и отправке гуманитарной помощи.

Евгений Бабенко