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Мостовой мастер железнодорожного предприятия Тюмени получал взятки

Происшествия, 17:13 02 марта 2022

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Мостовой мастер одного из железнодорожных предприятий Тюмени за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями предстанет перед судом. Ранее судимый житель Ялуторовска с мая по октябрь 2021 года скрывал отсутствие своего подчиненного на рабочем месте, за что получил от него 84 тыс. 500 рублей.

Мужчина, злоупотребляя должностными полномочиями, причинил ущерб железнодорожной организации на сумму 150 тыс. 98 рублей, сообщает пресс-служба Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.

В отношении него возбудили уголовное дело и направили в Калининский суд города для принятия решения.

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# взятки , преступление

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