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Тюмень примет масштабные соревнования по ледолазанию

Спорт, 08:39 04 марта 2022

департамент физкультуры, спорта и дополнительного образования ТО | Фото: департамент физкультуры, спорта и дополнительного образования ТО

Кубок федерации альпинизма России и Кубок Тюменской области в дисциплинах: ледолазание – трудность, ледолазание – скорость и ледолазание – комбинация пройдут в Тюмени 5 и 6 марта, сообщает областной департамент физкультуры, спорта и дополнительного образования.

За победу поборются 40 спортсменов из Кемерово, Кирова, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Тюмени. Также в стартах примет участие спортсменка из Казахстана и судья из Китайской народной республики.

Состязания пройдут на вертикальных трассах центра туризма и краеведения дворца "Пионер" (ул. Перекопская, 34). На 5 марта запланированы квалификационные лазания и торжественная церемония открытия. Финалисты выйдут на старт 6 марта.

Победители соревнований получат путевку в сборную команду России на следующий сезон.

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# ледолазание , соревнования , центр туризма

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