Волейболистки "Тюмень-Прибоя" проведут три игры в Калининграде

| Фото: ВК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ВК "Тюмень" во ВКонтакте

Женский ВК "Тюмень-Прибой" проведет второй тур финала за 7-10 места чемпионата страны среди команд Молодежной лиги в Калининграде с 4 по 6 марта, сообщает пресс-служба клуба.

В первый день тура соперником тюменок станет нижегородская "Спарта-2". 5 марта подопечные Ольги Ескиной сойдутся на волейбольной площадке с "Динамо-ЦОП" из Краснодара. Завершат калининградский вояж сибирячки противостоянием с хозяйками площадки – командой "Локомотив-СШОР" по ИВС.

Первый тур финального этапа тюменки пропустили. Тогда у ряда игроков был зафиксирован коронавирус.