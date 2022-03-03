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Ишимская школа выплатит ребенку компенсацию за травмы во время драки с одноклассниками

Происшествия, 13:57 03 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

25 тыс. рублей выплатит администрация ишимской школы ученику и его матери за избиение ребенка после уроков, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Школьник во дворе учебного заведения ждал, когда за ним придет мама. Рядом его одноклассники играли в снежки. Между играющими и потерпевшим завязалась драка, в ходе которой мальчик получил телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью. Ребенок находился на стационарном лечении.

По результатам проверки, проведенной полицией, было отказано в возбуждении уголовного дела. Суд также отказал в иске прокурора к родителям несовершеннолетних, но с образовательного учреждения была взыскана компенсацию морального вреда. В пользу ребенка - 20 тыс. рублей, в пользу материа - 5 тыс. рублей.

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# драка , компенсация

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