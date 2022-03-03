Ямалец выловил из Оби 27 краснокнижных стерлядок

| Фото: Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Мужчину, виновного в незаконном вылове стерляди, осудят на Ямале, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В январе 2022 года 47-летний местный житель в р. Обь поймал 27 стерлядок. Напомним, рыба занесена в Красную книгу России. Злоумышленник причинил государству ущерб в размере более 120 тыс. рублей, который возместил. В ходе расследования средства для лова, снегоход, а также рыба изъяты.

Уголовное дело направлено в суд.