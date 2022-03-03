Причастность тюменки к убийству сожителя доказана, дело передано в суд

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Доказана причастность жительницы Тюмени 1976 г.р. к убийству сожителя. Материалы уголовного дела переданы в суд, сообщает региональное СУ СК РФ.

"По версии следствия, вечером 20 января обвиняемая, находясь вместе с потерпевшим в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир на улице Щорса в Тюмени, в ходе ссоры, нанесла последнему удар ножом, от которого потерпевший скончался на месте", - говорят следователи.

Вину в совершенном преступлении по статье "Убийство" женщина признала полностью. Она находится под стражей.

Приговор вынесет суд.