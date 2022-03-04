Четыре тюменских компании участвуют в международной строительной выставке

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Четыре компании Тюменской области участвуют в Международной выставке "Строительство- UzBuild" в Ташкенте с 28 февраля по 4 марта, сообщает региональное инвестиционное агентство.

Коллективный стенд Тюменской области, где компании презентуют продукцию, получил награду - "Лучшее дебютное участие". Участники выставки успели познакомиться с такими тюменскими компаниями как "ТехноСварКомплект"- дистрибьюторы сварочного оборудования; "ТОПОЛ-ЭКО"- крупнейший производитель очистных сооружений; ООО "Железная мебель" - производитель металлической мебели, сейфов; ООО "Сибстройэкология"- производитель геосинтетических гидроизоляционных материалов для строительства и рекультивации полигонов ТКО.

"Цель поездки в Ташкент - поиск партнёров за рубежом. Помимо участия в выставке прошел ряд В2В-встреч и переговоров. Многих заинтересовали наши коммерческие предложения. Ведём с потенциальными партнерами диалог", - рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Салтанат Сибанбаева.

В выставке участвуют представители из Австрии, Азербайджана, Германии, Дании, Италии, Испании, Казахстана, Китая, Нидерландов, Республики Корея, Латвии, России, США, Турции, Финляндии, Узбекистана.

Участие тюменских предпринимателей организовано в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".