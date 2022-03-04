В Тюменской области выявили 726 нарушений прав потребителей за 2021 год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

726 нарушений прав потребителей выявили сотрудники Роспотребнадзора в 2021 году, сообщает региональное ведомство.

Всего управлением проведено около 700 проверок в сфере защиты прав потребителей и 119 контрольно-надзорных мероприятий. Выдано 54 предписания о прекращении нарушений прав потребителей, управлением вынесено 116 постановлений о привлечении к административной ответственности, в суд направлен 261 административный материал.

В 187 случаях суд конфисковал товары, реализуемые с нарушением обязательных требований. Общая сумма штрафов составила 1 млн 681 тыс. рублей.