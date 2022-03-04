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Белорусские биатлонисты приедут на чемпионат России в Тюмень

Спорт, 14:40 04 марта 2022

Союз биатлонистов России | Фото: Союз биатлонистов России

Белорусские биатлонисты примут участие в ближайших соревнованиях Кубка и чемпионата России, которые пройдут в Уфе и Тюмени в марте-апреле 2022 года, сообщает Союз биатлонистов России.

Соревнования в Уфе начнутся с 12 марта и будут включать в себя шесть гонок у мужчин и женщин – спринты, гонки преследования и большие масс-старты.

Чемпионат России в Тюмени пройдет с 30 марта по 3 апреля, в программу соревнований входят восемь гонок у мужчин и женщин – спринты, масс-старты и четыре эстафеты, включая две смешанные.

"Решение об участии белорусских спортсменов принято по взаимной договоренности с председателем Белорусской федерации биатлона Андрианом Цыбульским. Мы не стремимся к конфронтации с кем бы то ни было, мы исходим исключительно из интересов спортсменов наших стран. Участие белорусских биатлонистов безусловно повысит уровень соревнований, которые пройдут в Уфе и Тюмени", - сказал президент СБР Виктор Майгуров.

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# биатлон , чемпионат России по биатлону

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