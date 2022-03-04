Тюменцы могут подать онлайн-заявку на размещение фотографий на "Стене памяти"

| Фото: Тюменского областного поискового центра | Фото: Тюменского областного поискового центра

Увековечить память родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, тюменцы могут на интернет-портале "Стена памяти". Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

Поисковики предлагают жителям области разместить на региональном интернет-портале "Стена памяти" информацию о родственниках, участвовавших в боях Великой Отечественной войны или трудившихся в тылу.

Тюменцы могут найти в семейных альбомах фотографии, письма, архивные документы своих родных и разместить на интернет-портале через специальную форму или принести их в пункт сбора личных данных.

Заявка на публикацию оформляется самостоятельно в разделе "Народный фотоархив" на портале "Стена памяти". Принести сведения можно по адресу пр. Геологоразведчиков, 6а, каб. 205.

Особенностью регионального портала стало распространение информации не только об участниках боевых действий, но и о тружениках тыла. Напомним, в 2021 году городу Тюмени было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".

Отметим, что вся информация об участниках Великой Отечественной войны и ветеранах трудового фронта проверяется с помощью базы данных Министерства обороны РФ, после чего публикуется на портале.