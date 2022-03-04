В Тобольском районе на масленицу устроят поросячьи бега и катание на лошадях

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Гости "Широкой Масленицы" в д. Русские Медянки могут выиграть поросенка, сообщает пресс-служба главы Тобольского района.

Главный приз праздника достанется самому ловкому участнику народных забав и конкурсов. В программе народных гуляний - поросячьи бега, катание на снегоходах, запряженных в старинные сани лошадях.

Смельчаки покорят снежную вершину в командной игре "Царь горы". Также пройдут состязания по армлифтингу, поднятию гири, дартсу и перетягиванию каната. Для детей и взрослых будут работать игровые площадки.

Гостей в контактном зоопарке "Золотой подковы" ждут два северных оленя, ослик Казбек, орловские рысаки, пони и породистые свинки венгерской мангалицы. А в русской избе - смеющаяся горлица.

Для желающих проведут экскурсию и мастер-класс по лепке пельменей.

На площадке развернутся блинные ряды, ярмарочные лавки с изделиями местных умельцев, мангалы с шашлыком и пловом. Сельские товаропроизводители привезут эксклюзивные сыры, домашнее деревенское масло.