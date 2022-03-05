Роскомнадзор решил заблокировать Facebook на территории России

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Решение о блокировке доступа к Facebook на территории Российской Федерации принято 4 марта как ответная мера на ограничение доступа к российским СМИ, сообщает Роскомнадзор.

26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook зафиксировано с октября 2020 года.

В последние дни соцсеть ограничила доступ аккаунтам телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, а также "Лента.ру" и "Газета.ру"

Как отмечает Роскомнадзор, такие ограничения запрещены ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".