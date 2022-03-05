  • 5 марта 20225.03.2022суббота
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Роскомнадзор решил заблокировать Facebook на территории России

Общество, 09:59 05 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Решение о блокировке доступа к Facebook на территории Российской Федерации принято 4 марта как ответная мера на ограничение доступа к российским СМИ, сообщает Роскомнадзор.

26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook зафиксировано с октября 2020 года.

В последние дни соцсеть ограничила доступ аккаунтам телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, а также "Лента.ру" и "Газета.ру"

Как отмечает Роскомнадзор, такие ограничения запрещены ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Facebook , Роскомнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:54 05.03.2022Коллективный иммунитет к COVID-19 достиг в России 56%
10:43 05.03.2022В Тюменской области юбиляры супружеской жизни начнут получать выплаты
10:32 05.03.2022В праздничные дни марта РЖД запустят 50 дополнительных поездов
10:20 05.03.2022Тюменские агрономы вырастили 670 тысяч разноцветных тюльпанов