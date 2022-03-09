В тюменских библиотеках стартуют "Литературные среды" с известными писателями

| Фото: сообщество "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте

Первые встречи цикла "Литературная среда" состоятся в библиотеках Тюмени 9 марта, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

В 11 часов 30 минут к юным посетителям библиотеки № 16 (ул. Олимпийская, 20а) придет писатель Григорий Кайгородов. Он расскажет о творчестве и ответить на вопросы ребят. Маленьких гостей Центральной детской библиотеки (ул. Харьковская, 48) ждет литературная встреча-игра с писателем Александром Новопашиным по книге "Сказки бабы Зины".

С читателями Центральной городской библиотеки (ул. Луначарского, 51) в 12 часов встретится писатель и журналист Анатолий Омельчук.

Писатель и сценарист Сергей Козлов расскажет гостям библиотеки № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31) о работе над сценариями к художественным фильмам. Начало - в 12 часов.

В 13 часов писатель и журналист Леонид Иванов расскажет гостям информационно-библиотечного центра для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) о новых проектах, творческих планах и ответит на вопросы читателей.

В это же время в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2) состоится встреча с поэтом Ольгой Даниловой-Пушкарь.

В 14 часов 30 минут с юными читателями детской библиотеки № 3 (ул. Ямская, 110) пообщается тюменский поэт и писатель Антонина Маркова, чтобы рассказать о книге "Томка". Произведение посвящено судьбе ее мамы, чье детство совпало с периодом Великой Отечественной войны.

В 15 часов гости библиотеки № 6 им. З. К. Тоболкина (ул. Одесская, 39) поговорят с автором книг о современниках, судьбах деревенских людей Ириной Андреевой.

Завершающая этот день литературного марафона встреча с поэтом и писателем Виталием Огородниковым, посвященная поэтическому сборнику "Избранное", начнется в Литературно-краеведческом центра (ул. Первомайская, 14) в 16 часов.

По мнению организаторов, "Литературные среды" будут интересны любителям чтения, а также начинающим поэтам и писателям. Встречи будут проводиться до конца 2022 года, во вторую среду каждого месяца.

Возрастное ограничение: 12+.