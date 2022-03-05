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В Тюмени закрылись магазины одежды Mango

Общество, 13:09 05 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Магазины одежды испанской сети Mango не открылись в Тюмени 5 марта. На официальном сайте российского отделения компании сообщается, что временная приостановка работы магазинов связана с "определенными операционными проблемами".

На объявлениях, появившихся утром в ТРЦ "Кристалл" и "Галерея вояж" указано, что срок возврата товара будет продлен и возобновится после открытия магазинов.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, что ранее в Тюмени закрылись магазины одежды шведской сети H&M и техники американской компании Apple re:Store.

Николай Ступников

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# магазин , одежда , санкции , торговые сети , ТРЦ

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