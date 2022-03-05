В Тюмени закрылись магазины одежды Mango

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Магазины одежды испанской сети Mango не открылись в Тюмени 5 марта. На официальном сайте российского отделения компании сообщается, что временная приостановка работы магазинов связана с "определенными операционными проблемами".

На объявлениях, появившихся утром в ТРЦ "Кристалл" и "Галерея вояж" указано, что срок возврата товара будет продлен и возобновится после открытия магазинов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, что ранее в Тюмени закрылись магазины одежды шведской сети H&M и техники американской компании Apple re:Store.

Николай Ступников