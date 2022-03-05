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Студенты Давид Кикнадзе и Екатерина Смирнова стали мистером и мисс ТИУ

Общество, 18:31 05 марта 2022

отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Тюменские студенты Института сервиса и отраслевого управления Давид Кикнадзе и Екатерина Смирнова стали победителями конкурса "Мистер и Мисс ТИУ - 2022", финал которого прошел 3 марта в СК "Зодчий", сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

В течение месяца 16 студентов - участники конкурса из всех подразделений университета обучались ораторскому мастерству, искусству дефиле, театральной импровизации, пробовали себя в роли фотомоделей. Победителями признаны Давид Кикнадзе и Екатерина Смирнова.

"Я очень рад, что принял решение участвовать в этом конкурсе и дошел до конца. Здесь я нашел новых друзей, мы стали отличной дружной командой. Не ожидал, что именно мне выпадет эта огромная честь стать лицом университета. Всем огромное спасибо!" – сказал Давид.

По словам Екатерины, конкурс дал ей возможность показать себя и поверить в свои силы.

"Все ребята талантливые и разноплановые, поэтому одержать победу с такими конкурентами было очень непросто. Рада, что мне это удалось", – говорит Екатерина.

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# ТИУ

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