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Молодого тюменца задержали с пятью свертками спайса

Происшествия, 16:37 05 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодого тюменца с пятью свертками наркотиков задержали полицейские, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Житель областного центра 2001 года рождения на парковке по ул. Михаила Сперанского забрал из тайника запрещенные вещества. Полицейским он рассказал, что решил заработать, распространяя наркотики.

Экспертиза показала, что в свертках находился спайс массой 2,5 грамма. В отношении ранее судимого молодого человека возбуждено уголовное дело.

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# наркотики , уголовное дело

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