Торты в виде ваз, подарков и сердец представили кондитеры на фестивале в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торты в виде ваз с цветами, подарков для женщин и сердец представили кондитеры на рынке "Алебашевский bazar" в Тюмени 6 марта. Темой очередного конкурса "Кондитер года" стало 8 Марта.

Патриция Абраменко, занимающаяся кондитерским дело два года, впервые участвует в конкурсе. Она приготовила торт "Масленица".

"По условиям конкурса надо было приготовить кондитерское изделие к Международному женскому дню. Я подумала, что у всех на тортах будут цветы, и так как у нас завершается масленичная неделя решила разбавить оформление блинами. Внутри бисквитный лавандовый торт с черной смородиной. Выбрала черную смородину, потому что в ней большое содержание витамина C, что благоприятно влияет на иммунитет", – поделилась мастерица.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Надежда Беличева представила на суд жюри торт "Дарите женщинам цветы". Он оформлен в виде высокой вазы с цветами из вафельной бумаги. Внутри – шоколадный с карамелью, орешками. Домашний кондитер Надежда участвует в конкурсе " Кондитер года" второй раз. Ранее, в декабре 2021 года, она победила в номинации "Самый вкусный торт".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15-летняя Анна Матвеева занимается кондитерским делом недавно. Ее конкурсный торт называется "Tiffany & Co". На витрине можно увидеть голубую подарочную коробку, перевязанную ленточкой, браслет и туфельку.

"Это интересный, актуальный подарок для девушки. Торт шоколадный, с двумя муссовыми прослойками из манго и шоколада. Также добавлено малиновое конфи", – поделилась кондитер.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кристина Третьякова привезла на фестиваль "Парящий торт-сердце".

"В торт я вложила любовь к своей матери. Моя мама любит натуральные торты – и здесь представлен бисквит со смородиновым пюре, йогуртовым кремом. Использовала немного джина с тоником для придания изюминки", – рассказала тюменка.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, фестиваль "Торт 3.0" проходит в Тюмени в третий раз. В рамках события определят победителя конкурса "Кондитер года". Ему вручат комбайн стоимостью около 20 тыс. рублей. Предусмотрены призы и для других участников. Имя победителя планируют озвучить в 18 часов.

Инна Пахомова