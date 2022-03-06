В Ханты-Мансийском округе отменили QR-коды

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QR-коды для посещения заведений общепита, ТЦ и других учреждений отменили в Ханты-Мансийском автономном округе, передает РИА Новости.

С 5 марта отменены QR-коды для посещения заведений общепита, ТЦ, спортивных и культурных учреждений, а также возобновлена деятельность детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе, находящихся на территории ТЦ.

Югорчанам также напомнили о необходимости продолжать использовать средства индивидуальной защиты. Остается в силе ограничение на проведение массовых мероприятий численностью более 3 тыс. человек и публичных мероприятий.

По последним данным, в ХМАО с начала пандемии выявлено 197 846 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из всех заболевших выздоровели 173 413 человек.