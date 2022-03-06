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200 тюльпанов раздадут женщинам в Тобольске

Общество, 17:16 06 марта 2022

Центр реализации молодежных и профилактических программ Тобольска | Фото: Центр реализации молодежных и профилактических программ Тобольска

Акция #ВамЛюбимые организована в Тобольске с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.

На территории Базарной площади в подгорной части и возле торгового центра "Жемчужина Сибири" горожанкам раздают тюльпаны и памятные открытки, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

По словам руководителя муниципального центра развития добровольчества (волонтерства) Тобольска Андрея Солдатова, в подарок женщины и девушки получат в этом году порядка 200 тюльпанов.

"Год назад первая такая акция проходила в том же формате, что и сейчас. И какое бы ни было настроение у девушек и женщин, оно сразу меняется на улыбку при получении знака внимания", - рассказал он.

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# 8 марта , Тобольск

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