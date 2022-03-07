Албек Мусалиев: мы не воюем, а защищаем своих граждан

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цель спецоперации на Украине – не война, а защита российских граждан, отметил председатель совета старейшин Тюменской региональной общественной организации вайнахского народа "Вайнах" Албек Мусалиев.

"Мы воюем не с украинским народом, а с теми террористическими и экстремистскими организациями, которые восемь лет угнетали жителей Донбасса. Поэтому наши работают точечно и ведут только правильное уничтожение военных объектов, но никак не гражданского населения или гражданских объектов", - подчеркнул он.

Албек Мусалиев отметил, что поддерживает действия президента. По его мнению, не нужно рассуждать прав или не прав глава государства. Если он сказал, значит так надо делать. "Мы всегда пойдем за президентом – это однозначно", - сказал Албек Мусалиев.

Он также призвал жителей России не верить ложной информации и фейкам, которые в последнее время распространяются в интернете.

"Мы сейчас находимся в информационной войне, распространяются фейки. Я сам видел фейковое видео, где якобы разгромили наших. Это неправда. Я танкист и знаю технику очень хорошо. Это зачастую постановочные кадры, где показана старая техника, оставшаяся со времен Советского Союза на Украине", - добавил Албек Мусалиев.

Любовь Голышева