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Нуртдин Ибрагимов: наш президент принял нелегкое решение

Общество, 17:40 06 марта 2022

Мы должны поддержать решение президента России о спецоперации в Украине, думаю, оно далось ему нелегко, выразил свое мнение председатель общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

"Конечно, сложившаяся ситуация много хлопот принесет нашей стране. Мы должны быть едины, должны поддержать свою армию и президента и добиваться того, чтобы не было продвижения нацизма в нашу страну", - сказал он.

Пограничники Тюменской области поддержали автопробег "Zа праVду, Zа победу" в поддержку российской армии 6 марта.

На своих машинах с наклейками в виде знака "Z" и национальными флагами они проехали по улицам столицы региона, затем на площади Памяти возложили цветы и почтили героев, которые защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

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# Донбасс , Нуртдин Ибрагимов

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