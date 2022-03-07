Спецоперация на Украине проводится в интересах будущего страны, уверен Виктор Рейн

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Президент России Владимир Путин принял решение проведение специальной военной операции на Украине в интересах будущего нашей страны. Об этом заявил заместитель председателя комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Виктор Рейн.

"Каждое утро я включаю телевизор, чтобы узнать последние новости. В течение дня я также читаю все о происходящем сейчас на Украине. Думаю всем понятно, что восемь лет унижений и испытаний должны были когда-то закончиться, чтобы жители Донбасса и Луганска могли вернуться к нормальной мирной жизни", - подчеркнул парламентарий.

Решение, принятое президентом России Владимиром Путиным, родилось не в одночасье и касается не только русских людей, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик, но и всех русских людей, живущих в нашей стране и за ее пределами подчеркнул Виктор Рейн.

"Противостояние с Западом приобрело сегодня форму кризиса. И мы все, так или иначе, вовлечены в него. Это накладывает на россиян серьезную ответственность за свои слова и поступки. Отрадно, что многие граждане России и жители нашей области стараются помочь жителям Донецкой и Луганской республик, собирают средства, отправляют гуманитарную помощь. Люди объединяются, они готовы противостоять недружественной политике Запада. Из этой ситуации мы должны выйти более сильными. И я не сомневаюсь, что мы это сделаем", - заявил депутат.

Евгений Бабенко