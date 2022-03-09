Студентку ТюмГУ пригласили в финал XXX фестиваля "Российская студенческая весна"

| Фото: страница Анастасия Квизикявичус во ВКонтактеhttps://vk.com/anastasiakvizikyavichus | Фото: страница Анастасия Квизикявичус во ВКонтактеhttps://vk.com/anastasiakvizikyavichus

Студентка Тюменского государственного университета Анастасия Квизикявичус получила награду за особые творческие заслуги на конкурсе "Краса студенчества России", который завершился в Самаре.

Девушку пригласили поучаствовать в финале XXX фестиваля "Российская студенческая весна", сообщает пресс-служба национального Союза молодежи.

"В Самарской губернии Национальный конкурс красоты и таланта "Краса студенчества России" проходил впервые и открывает целый комплекс проектов, посвященных всероссийскому фестивалю "Российская студенческая весна". Мы принимаем на своей гостеприимной земле самых ярких, талантливых и красивых студенток из разных уголков нашей страны. Своим участием в конкурсе, где красота находится в гармонии с духовным, интеллектуальным и творческим потенциалом, участницы на деле подтвердили, что ставят перед собой значимые цели, постоянно совершенствуясь, наполняя жизнь новыми историями успеха", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Российский Союз молодежи проводит этот уникальный конкурс в рамках программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна" уже 8 лет. Заявки на участие в конкурсе в 2022 году прислали более 300 девушек в возрасте от 16 до 35 лет.

"Их улыбки способны растопить любой лед. За несколько дней в Самаре наши участницы не оставили зиме шансов. Теперь весна точно наступила. А сколько в них смелости и силы духа. Заявить о себе на всю страну, скажу я вам, это вызов, с которым девчонки справились на ура, с честью транслируя главный посыл нашего конкурса: единство внутренней и внешней привлекательности. Они поделились с нами своими профессиональными планами, идеями, мечтами, рассказали о своих родных регионах. Мы видим, насколько они талантливые и целеустремленные. От души желаю всем достичь поставленных целей и, уже в своём новом статусе, нести в свои сообщества важные смыслы движения к мечте, развития, гражданской ответственности, патриотизма, смелости, творчества", - отметил член Общественной палаты РФ, председатель РСМ Павел Красноруцкий.

Напомним, конкурс "Краса студенчества России" проходил в рамках празднования 30-летия программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна" — совместного проекта Российского Союза Молодежи, платформы "Россия – страна возможностей" и правительства Самарской области. За победу боролись 56 студенток из 44 регионов страны. Обладательницей титула "Краса студенчества России-2022" стала студентка Казанского национального исследовательского технологического университета Камилла Прахова (Республика Татарстан).