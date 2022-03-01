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Тюменские художники могут бесплатно принять участие в конкурсе "Графика народов Севера"

Общество, 08:12 10 марта 2022

предоставлено командой проекта "Графика народов Севера" | Фото: предоставлено командой проекта "Графика народов Севера"

Тюменские художники могут принять участие в конкурсе "Графика народов Севера" от фонда "Искусство наций".

Принять участие в творческом состязании бесплатно могут все желающие художники-графики Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, а также представители народов, населяющих эти территории, но в момент проведения конкурса находящиеся за их пределами.

Работы авторов выставят в государственных музеях пяти крупнейших городов России. Более того, 10 лучших графиков пригласят в Москву с 30 мая по 28 июня для обучения на мастер-классах по созданию произведений тиражной графики в разных техниках.

Работы принимаются до 3 апреля. Проект осуществляется при поддержке фонда Президентских грантов. Расходы на перелет, проживание и обучение участников фонд берет на себя.

Подать заявку на участие и ознакомиться с правилами проведения конкурса можно на официальном сайте проекта.

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# искусство , конкурс , народы Севера , творчество

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