Плохие оценки Миши Пришвина, запись о рождении Распутина и личные письма известного купца: чьи тайны хранят тюменские архивы

В одном из трех архивохранилищ госархива Тюменской области | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" В одном из трех архивохранилищ госархива Тюменской области | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 марта в России отмечается День архивов — профессиональный праздник архивных работников. Главная задача специалистов — как можно дольше сохранять для будущих поколений документы, в которых отражена история нашей страны, в частности — судьбы наших предков.

В госархиве Тюменской области (ГАТО) находятся около 500 тыс. документов, самый ранний из которых относится к началу XVII века. Посмотреть, как хранятся и реставрируются ценные документы, а также какие тайны они скрывают — от будничных примет прошлого до определявших развитие тюменского региона решений, удалось корреспонденту ИА "Тюменская линия".

Материал выходит в серии публикаций "Найди своих предков", посвященной 100-летию ГАТО.

Сберегаем всю нашу историю

Документы в архиве хранятся в специальном помещении — архивохранилище. В ГАТО их три, общая площадь — около 2 тыс. квадратных метров. Документы размещаются на специальных стеллажах в связках либо коробах.

В одном из трех архивохранилищ госархива Тюменской области | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" В одном из трех архивохранилищ госархива Тюменской области | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Из полумиллиона документов в архивохранилищах ГАТО самый ранний датируется 1604 годом. Это часть грамоты о сборе ясака, то есть натурального налога, с ясашных волостей. Чтобы старинная бумага и тексты оставались в целостности, нужны особые условия.

Документы хранятся в темноте, потому что свет опасен и разрушает бумагу и текст в короткие сроки. Важны чистота и порядок, температура +17...+19 градусов и относительная влажность воздуха 50–55%.

Документ, находящийся на хранении в ГАТО | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Документ, находящийся на хранении в ГАТО | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"При сухом воздухе в архивохранилище бумага становится хрупкой и ломкой, а при избытке влажности теряет свою прочность. Соблюдая условия хранения документов, мы сберегаем всю историю нашей страны, нашего региона", — рассказывает начальник отдела обеспечения сохранности, государственного учета документов ГАТО Виктория Хмелева.

Документы хранятся в строго определенном порядке, все стеллажи, шкафы и полки пронумерованы. Дела в коробе также расположены в определенной последовательности. С помощью топографического указателя архивист может быстро найти любое дело. Физическое состояние документов специалисты проверяют регулярно.

В одном из трех архивохранилищ ГАТО | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" В одном из трех архивохранилищ ГАТО | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Если документ уже начал разрушаться от времени или частого использования, его реставрируют — очищают от пыли, старых наклеек и загрязнения, укрепляют края, восполняют утраты при помощи реставрационной бумаги. Работа кропотливая и требует бережного отношения к документам.

"После того, как нам сдали документы военкоматы, самый нелюбимый дефект — это когда документы заклеены скотчем или отреставрированы обычной бумагой с использованием клея ПВА. И то и другое водой не размачивается, текст теряется при удалении и документ реставрации не подлежит", — делится главный архивист отдела обеспечения сохранности, государственного учета документов ГАТО Ирина Фролова.

Из полумиллиона документов — 24 уникальных

Все документы, хранящиеся в ГАТО, считаются ценными, среди них выделяют уникальные документы. Последние — единственные в своем роде, если с ними что-то произойдет, их невозможно будет восполнить. Они подлежат специальному хранению и учету, доступ к ним ограничен.

В реестре уникальных документов архивных фондов Тюменской области — 24 документа ГАТО. Среди них — самый ранний указ первого сибирского губернатора, князя Матвея Петровича Гагарина от 8 марта 1712 год с его личной подписью.

Указ сибирского губернатора Матвея Петровича Гагарина от 1712 год с его личной подписью | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Указ сибирского губернатора Матвея Петровича Гагарина от 1712 год с его личной подписью | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Многие документы того периода не сохранились, так как в Тобольске в 1788 году был пожар, который в истории остался под лаконичным названием "Большой". Но в Тюменскую воеводскую канцелярию эти документы присылались вторыми экземплярами, копиями", — рассказывает начальник отдела использования документов и оказания государственных услуг ГАТО Елена Барышева.

Также в числе уникальных документов — образец столбцового скорописного документа 1643 года. Это челобитные тюменских жителей царю Михаилу о пожаловании сенных покосов. Выглядит это так: узкий лист длиной 1 метр 30 сантиметров, все слова написаны с маленькой буквы, используется множество сокращений.

Образец столбцового скорописного документа | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Образец столбцового скорописного документа | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один из больших по формату документов — самая ранняя из выявленных карта города Ялуторовска 1799 года, на которую нанесены расположение кварталов и дорог.

Еще один документ связан с именем, которое знакомо каждому. Это метрическая книга Покровской церкви с записью о рождении Григория Распутина. В метрике значится, что Григорий родился 9 января 1869 года, крещен 10 января. Его родители — слободы Покровской крестьянин Ефим Яковлев Распутин и жена его Анна Васильева, оба — православные.

Церковная книга с записью о рождении Григория Распутина | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Церковная книга с записью о рождении Григория Распутина | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все уникальные документы можно посмотреть в электронном виде на сайте ГАТО.

Однажды у меня спросили: "Как, у вас нет фотографий Ермака?"

Находятся на хранении в ГАТО и более личные документы, которые дают понять, чем жили люди больше 100 лет назад и что нас с ними сближает.

Один из таких — дневник для записывания уроков ученицы первого класса Ялуторовской женской прогимназии Нины Мотиной 1916 года. Внутри — то же самое, что и в знакомых нам школьных дневниках. Дни недели с понедельника по субботу, столбец с предметами — наряду с привычной географией, русским языком, арифметикой, чистописанием, рукоделием — Закон Божий. Есть и столбец для записи домашних заданий.

Еще один документ, связанный с образованием, это вступительные работы учащихся Александровского реального училища в Тюмени. Среди них был будущий известный писатель Михаил Пришвин. В четвертый класс училища его отдал дядя — купец Иван Игнатов.

К слову, в реестр уникальных документов включено сочинение Миши Пришвина под названием "Гулявши много смолоду, умрешь под старость с голоду".

Из документов о поступавших в Александровское реальное училище | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Из документов о поступавших в Александровское реальное училище | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Это было очень давно, тогда меня и на свете не было, а если и был я, то очень маленький", — так начинает свое сочинение Миша Пришвин. За эту работу он получил тройку. "Содержание — неприличное для ученика; написано грамотно", — так прокомментировал работу педагог.

Еще один документ — формулярный список городского головы Андрея Ивановича Текутьева и копия его духовного завещания. В завещании он указал, что и кому оставляет. Основную часть своего имущества предприниматель и меценат завещал городу.

Из формулярного списка о службе Андрея Текутьева | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Из формулярного списка о службе Андрея Текутьева | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Есть на хранении в госархиве и частная переписка XIX века — письма известному тюменскому лесопромышленнику Василию Лавровичу Жернакову от матери и брата.

"Писали обо всем: как здоровье, если в гости друг к другу ездили, то кто как добрался, у кого как дела на трудовом фронте, в семье какие новости. Очень интересные обращения встречаются — "Любезный многоуважаемый брат Василий Лаврович", "Любезный сынок Васенька"", — рассказывает Елена Барышева.

Личные письма и фотографии семьи Жернаковых | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Личные письма и фотографии семьи Жернаковых | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Среди других любопытных документов ГАТО — фотографии гласных городской думы Тюмени второй половины XIX века; подлинник плана города Тюмени 1897 года, где обозначены все улицы; фотографии членов строительного комитета Знаменской церкви, который был сформирован в 1901 году. Один из приделов храма погорел, и свою финансовую помощь в его восстановлении оказал екатеринбургский купец Михаил Иванович Иванов. За это ему дали звание почетного гражданина города Тюмени, но он от него отказался. На снимках можно увидеть внутренне убранство Знаменского собора на начало XX века.

Часто интересующимся историей Сибири легче вообразить события прошлых времен с помощью фотографий. Иногда доходит и до курьезов.

"Однажды у меня спросили: "Как, у вас нет фотографий Ермака?". Я в ответ спросила: "А кто его должен был сфотографировать?" — шутит Елена Барышева.

Влада Нерадовская