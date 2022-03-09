В восьми районах Тюменской области из-за мороза отменили занятия для школьников
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Занятия первой смены отменены для учащихся в восьми районах Тюменской области из-за мороза 9 марта.
Ученики младших классов в Тобольском, Уватском, Ишимском, Викуловском районах и Голышмановском округе остались дома, с утра столбик термометра в этих муниципалитетах остановился на отметке минус 30, 33 градуса.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.
Известно также, что из-за морозной погоды уроки отменены для учащихся с 1 по 9 классы в Ялуторовске, Омутинском районе и Заводоуковске. В Тюмени занятия проходит в привычном режиме.
Анжела Лебедева