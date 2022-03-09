В восьми районах Тюменской области из-за мороза отменили занятия для школьников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Занятия первой смены отменены для учащихся в восьми районах Тюменской области из-за мороза 9 марта.

Ученики младших классов в Тобольском, Уватском, Ишимском, Викуловском районах и Голышмановском округе остались дома, с утра столбик термометра в этих муниципалитетах остановился на отметке минус 30, 33 градуса.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

Известно также, что из-за морозной погоды уроки отменены для учащихся с 1 по 9 классы в Ялуторовске, Омутинском районе и Заводоуковске. В Тюмени занятия проходит в привычном режиме.

Анжела Лебедева