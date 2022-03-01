Новый профиль бакалавриата в ТюмГУ объединит географию и историю

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Новый профиль бакалавриата появится в ТюмГУ в 2022-2023 учебном году, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Общество и окружающая среда" объединяет два направления - географию и историю. Руководителями нового образовательного профиля станут сотрудник Антропошколы Тимофей Раков и сотрудник Института наук о Земле Денис Дирин.

"Суть направления – изучение истории и географии с акцентом на то, как люди, сообщества, общества взаимодействуют с природой и окружающей средой, как они на неё влияют, как она влияет в ответ. Вот такой фокус двух дисциплин – исторической и географической – мы будем удерживать", - рассказал Тимофей Раков.

Выпускники межпрофильного бакалавриата будут востребованы в сферах туризма, государственного и муниципального управления, научно-исследовательской деятельности. На программу "Общество и окружающая среда" выделено 10 бюджетных мест и 15 – по договору (договорная сумма будет утверждена в мае).