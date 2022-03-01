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Тюменские предприниматели могут получить программное обеспечение за полцены

Экономика, 09:53 10 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заказать программное обеспечение с 50% скидкой можно на цифровой платформе МСП.РФ. Пользователям доступно более 112 программных продуктов.

Как сообщает Корпорация МСП в своем Telegram-канале, перечень поставщиков и доступных программ будет расширяться. Свое ПО на платформе уже разместили 28 российских разработчиков, оно охватывает сферы розничной торговли, бытовых и гостиничных услуг, туризм, автомобильного и ресторанного бизнеса, и другие.

Оставить заявку на российское ПО может любой представитель малого и среднего бизнеса, а также ИП. Для этого достаточно быть зарегистрированным на Цифровой платформе МСП.РФ, а компания должна находиться в Едином реестре малого и среднего предпринимательства.

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# предприниматели , программное обеспечение

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