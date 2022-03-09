Победителя первенства по стоклеточным шашкам определили в Тюмени

| Фото: Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Студент ТюмГУ Константин Ельцын стал победителем среди юниоров в соревнованиях по русским шашкам. Первенство Тюменской области состоялось в одном из филиалов спортивной школы "Ладья". Среди девушек отличились Алена Володина из п. Богандинский.

В стоклеточных шашках свое мастерство продемонстрировали юные воспитанники дворца творчества и спорта "Пионер". Победу одержал Айрат Нигматулин, среди девушек лучшей стала Алена Володина.

"По ряду причин не удалось дождаться ребят из Голышманово и Исетска, тем не менее накал борьбы стал необыкновенным. Турнир подтвердил, что школа шашечного искусства при Дворце "Пионер" – кузница сильнейших стоклеточников Урала", - отметил председатель федерации шашек области Александр Саранчин.

В конце марта шашистов ждут новые турниры в средних и младших возрастных группах – областные соревнования "Чудо-шашки" и областное первенство.