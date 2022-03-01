В Тюмени стартовало голосование за проекты инициативного бюджетирования

| Фото: из сообщества "Ноль Плюс | онлайн-кинотеатр и кинофестиваль" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Ноль Плюс | онлайн-кинотеатр и кинофестиваль" во ВКонтакте

Отдать голос за установку скульптурной композиции казакам, создание мобильного приложения о Тюмени, обустройство скейт-парков и другие инициативы могут жители областной столицы на портале "Я решаю!" с 10 марта. Голосование за проекты, предложенные к реализации в рамках инициативного бюджетирования, продлится пять дней – по 14 марта, сообщает администрация города.

За право быть реализованными в 2022 году за счет средств бюджета "борются" 15 проектов. Так в Тюмени предлагают установить скульптурную композицию "Легендарным казакам – первопроходцам Сибири", провести озеленение и организовать ланшафтный дизайн сквера им. Карбышева.

Разработчики высказали идею о создании мобильного приложения Tyumen City с эффектом присутствия.

На помощь администрации Тюмени претендуют организаторы IX Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс" и фестиваля кубинского танца Chacka-Chacka.

Также тюменцы выступили с инициативами благоустроить детскую площадку в Казарово и организовать такую территорию в районе дома № 2 по ул. Здоровья в микрорайоне Большой Тараскуль. Площадку для детей горожане предлагают обустроить и по ул. Спасской – ул. Посадской в районе дома № 20 по 1-му Слободскому проезду (жилой район Комарово).

В списке проектов числятся 21-дневный интенсив в форме открытой городской мастерской по созданию тематического мозаичного панно, создание креативного пространства для музыкальных репетиций и уголков боевой славы в школах города.

Скейт-парки хотят организовать между ул. Тимофея Чаркова и ул. Тальниковой, а также в районе домов №№ 21, 23 по ул. Беловежской в жилом районе Антипино.

Хоккейные корты благодаря голосам интернет-пользователей могут появиться в створе домов по ул. Славянской, 11 и 2-б (жилой район Верхний Бор) и в районе дома № 38 по ул. Мусоргского (жилой район Мыс).

Перед голосованием можно ознакомиться с кратким описанием каждой инициативы.

В 2021 году в рамках проекта "Инициативное бюджетирование" было реализовано семь проектов – те, что набрали больше всего голосов. Это строительство (реконструкция) детских, спортивных зон, площадок для выгула домашних животных, проведение танцевального фестиваля, а также архитектурная подсветка памятника.