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Побывать на экскурсии по Тюмени можно по Пушкинской карте

Общество, 09:17 11 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пешеходная экскурсия по Тюмени "От столицы до столицы" пройдет 20 марта с 12 до 14 часов. Приобрести на нее билет молодые люди могут по Пушкинской карте.

Ключевыми точками маршрута станут старая часть Зареки, набережная Тюмени с видом на реку Туру и реку Тюменку, Историческая площадь, площадь Борцов революции, старая часть улиц Республики и Ленина. Участникам экскурсии покажут наиболее значимые памятники истории и архитектуры, а также расскажут об известных людях, связанных с историей Тюмени.

Количество мест на экскурсию ограничено, обязательна запись по телефону 8-912-3823293. Стоимость экскурсии для одного человека составит 400 рублей при участии в экскурсии минимум трех человек, либо 1 тыс. 200 рублей за экскурсию для участников в количестве менее трех человек.

Экскурсовод — сотрудник библиотеки истории города имени Андрея Текутьева Алена Животова.

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