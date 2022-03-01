В Тюмени 17 пешеходов пострадали на "зебрах" с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 тюменцев пострадало на нерегулируемых пешеходных переходах с начала 2022 года, сообщает ГИБДД Тюменской области.

На переходе на ул. Пермякова, 53 произошло два наезда на пешеходов 31 января и 1 марта. Автомобилисты сбили людей при выезде со двора на магистраль, поворачивая направо.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Дорожно-транспортные происшествия регистрировались на улицах Котельщиков, 1, Елизарова, 30, Хохрякова, 48, Кузнецова, 16. Среди опасных "зебр" две находятся на ул. Щебракова: на перекрестке с ул.Ореховой, а также напротив дома 215, это неподалеку.

Скользкое дорожное покрытие, осадки, плохая видимость могут стать причинами дорожных происшествий. Сотрудники автоинспекции рекомендуют пешеходам смотреть по сторонам, быть внимательными и не использовать смартфоны при переходе проезжей части. Автомобилисты должны тормозить заранее перед "зеброй".