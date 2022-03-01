Чемпионат по пауэрлифтингу соберет в Тюмени более 100 атлетов

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Более 100 атлетов станут участниками чемпионата и первенства Тюменской области по пауэрлифтингу. Спортсмены продемонстрируют свое мастерство в жиме и жиме классическом на площадке спортшколы № 3 12 марта.

Как сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, спортсмены выполнят нормативы, на основе которых им будут присвоены разряды.

Победителей и призеров определят в нескольких возрастных категориях – "юноши и девушки до 18 лет", "юниоры и девушки до 23 лет", открытая возрастная категория "мужчины и женщины". Также в 2022 году предусмотрена категория ветеранов.

Чтобы войти в тройку лидеров силачам необходимо поднять максимальный вес в зачет, который будет больше поднятого веса соперника. В числе постоянных участников выступят спортсмены сборной Тюменской области по пауэрлифтингу.

Соревнования пройдут по адресу Тюмень, ул. Садовая, 109/1. Начало в 9 часов.