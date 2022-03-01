Тюменцев приглашают на лекцию театроведа, руководителя "Космоса" Александрины Шаклеевой
Руководитель МТЦ "Космос", театровед, куратор театральных проектов, член экспертного совета фестиваля "Золотая маска" Александрина Шаклеева прочтет лекцию "Возвращение права на себя" 11 марта, начало в 19 часов.
"На лекцию могут прийти все желающие, интересующиеся современным искусством. У лекции нет направлений. Мы будем говорить о театральных проектах, в которых материалом художественного исследования становится сам автор. Лекция пройдёт в рамках проекта "Лес.Космос"", - рассказала автор лекции Александрина Шаклеева корреспонденту "Тюменской линии".
Напомним, МТЦ "Космос" реализует новый проект "Лес" - это школа современного зрителя. Его участники - люди без театрального опыта - могут сделать свой спектакль, так или иначе связанный с текстами философа Владимира Бибихина. Затем они лягут в основу мета спектакля "Лес".
О спектаклях "Леса", о собственном опыте как художественном материале и расскажет Александрина Шаклеева.
Пройти регистрацию на встречу можно по ссылке.
Анжела Лебедева