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Тюменцев приглашают на лекцию театроведа, руководителя "Космоса" Александрины Шаклеевой

Общество, 13:46 11 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководитель МТЦ "Космос", театровед, куратор театральных проектов, член экспертного совета фестиваля "Золотая маска" Александрина Шаклеева прочтет лекцию "Возвращение права на себя" 11 марта, начало в 19 часов.

"На лекцию могут прийти все желающие, интересующиеся современным искусством. У лекции нет направлений. Мы будем говорить о театральных проектах, в которых материалом художественного исследования становится сам автор. Лекция пройдёт в рамках проекта "Лес.Космос"", - рассказала автор лекции Александрина Шаклеева корреспонденту "Тюменской линии".

Напомним, МТЦ "Космос" реализует новый проект "Лес" - это школа современного зрителя. Его участники - люди без театрального опыта - могут сделать свой спектакль, так или иначе связанный с текстами философа Владимира Бибихина. Затем они лягут в основу мета спектакля "Лес".

О спектаклях "Леса", о собственном опыте как художественном материале и расскажет Александрина Шаклеева.

Пройти регистрацию на встречу можно по ссылке.

Анжела Лебедева

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# Александрина Шаклеева , лекция , МТЦ Космос , театр

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