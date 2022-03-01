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Ежегодные соревнования по лыжным гонкам пройдут в Тюмени

Спорт, 09:08 14 марта 2022

Олимпийский совет Тюменской области | Фото: Олимпийский совет Тюменской области

Областные соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР Анатолия Мельникова пройдут в Тюмени на базе ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" 19-20 марта, сообщает олимпийский совет Тюменской области на своей странице во ВКонтакте.

Ежегодно в турнире принимает участие более 500 человек из разных регионов страны. Соревнования проводятся по 11 возрастным группам. 19 и 20 марта соревнования начнутся в 13 часов.

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# Жемчужина Сибири , лыжные гонки

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