Ежегодные соревнования по лыжным гонкам пройдут в Тюмени

| Фото: Олимпийский совет Тюменской области | Фото: Олимпийский совет Тюменской области

Областные соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР Анатолия Мельникова пройдут в Тюмени на базе ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" 19-20 марта, сообщает олимпийский совет Тюменской области на своей странице во ВКонтакте.

Ежегодно в турнире принимает участие более 500 человек из разных регионов страны. Соревнования проводятся по 11 возрастным группам. 19 и 20 марта соревнования начнутся в 13 часов.