Ежегодные соревнования по лыжным гонкам пройдут в Тюмени
| Фото: Олимпийский совет Тюменской области
Областные соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР Анатолия Мельникова пройдут в Тюмени на базе ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" 19-20 марта, сообщает олимпийский совет Тюменской области на своей странице во ВКонтакте.
Ежегодно в турнире принимает участие более 500 человек из разных регионов страны. Соревнования проводятся по 11 возрастным группам. 19 и 20 марта соревнования начнутся в 13 часов.