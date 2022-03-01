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Школьные баскетбольные команды Тюменской области поборются за финал УФО

Спорт, 15:36 11 марта 2022

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Финальные региональные игры по баскетболу среди школьников пройдут в Тюмени с 11 по 13 марта в спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11), сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Команды юношей и девушек будут бороться за звание лучшей школьной баскетбольной команды Тюменской области. Победители представят свой регион в следующем этапе чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет". Финал чемпионата Уральского федерального округа пройдет в Челябинске.

Среди юношеских команд выступят сборные школы имени декабристов" (г. Ялуторовск), гимназии № 21 (г. Тюмень), школы № 5 (г. Тобольск), школы № 5 (г. Ишим). Участниками соревнований среди девушек станут школа № 4" (г. Заводоуковск), школа № 65 (г. Тюмень), школа № 5 (г. Тобольск), Казанская школа.

Начало игр 11 марта в 14 часов, 12 марта - в 9 часов. Финал пройдет 13 марта в 9 часов.

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# баскетбол , КЭС-БАСКЕТ

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