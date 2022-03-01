Поддержать армию России можно через специальный сайт

Тысячи неравнодушных граждан поддерживают российских солдат в соцсетях.

Решение президента России о проведении специальной военной операции поддерживает большинство жителей всех российских регионов. Инициативная группа запустила проект по сбору патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!". Любой может разместить картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы, поделиться своими идеями, как еще поддержать армию России, солдат и офицеров, защищающих Родину.

Сограждане могут обмениваться контентом через специальный сайт, сообщество ВКонтакте, в "Одноклассниках", в мессенджере Telegram.