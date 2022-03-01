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Председатель Тюменского районного отделения "Боевое братство": в российской армии можно не сомневаться

Общество, 17:58 11 марта 2022

Тюменское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» | Фото: Тюменское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»

Как очередную попытку приблизиться к российским границам с недружественными намерениями расценивает происходящее сегодня на Украине руководитель Тюменского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Ориф Рузибаев, сообщает Вслух.ru.

По его словам, все члены организации, и украинцы в том числе, поддерживают решение президента Путина о проведении спецоперации.

"Подобное мы проходили в 1979-м, в Афганистане, когда НАТО также стремилось приблизиться к границам России, затем — Северный Кавказ. И можно не сомневаться, что как тогда, так и сейчас российская армия даст понять, что мы этого не позволим", подчеркнул он.

Помощь мирным жителям ДНР и ЛНР - не разовая акция, отметил Ориф Рузибаев. Гуманитарный груз уже направлялся пострадавшим несколько лет назад, а теперь члены "Боевого братства" решили помочь выходцам с Донбасса деньгами.

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# Донбасс

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