Председатель Тюменского районного отделения "Боевое братство": в российской армии можно не сомневаться

| Фото: Тюменское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» | Фото: Тюменское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»

Как очередную попытку приблизиться к российским границам с недружественными намерениями расценивает происходящее сегодня на Украине руководитель Тюменского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Ориф Рузибаев, сообщает Вслух.ru.

По его словам, все члены организации, и украинцы в том числе, поддерживают решение президента Путина о проведении спецоперации.

"Подобное мы проходили в 1979-м, в Афганистане, когда НАТО также стремилось приблизиться к границам России, затем — Северный Кавказ. И можно не сомневаться, что как тогда, так и сейчас российская армия даст понять, что мы этого не позволим", подчеркнул он.

Помощь мирным жителям ДНР и ЛНР - не разовая акция, отметил Ориф Рузибаев. Гуманитарный груз уже направлялся пострадавшим несколько лет назад, а теперь члены "Боевого братства" решили помочь выходцам с Донбасса деньгами.