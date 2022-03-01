Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут на дорогах Тюмени 12 марта

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Сплошная проверка водителей на трезвость пройдет в Тюмени 12 марта, сообщает ГИБДД Тюменской области. Сотрудники ДПС оценят состояние водителей на отдельных участках улично-дорожной сети города.

В минувшие выходные дни в регионе задержаны пьяными за рулем автомобилисты, трактористы и даже один водитель мопеда.

В большинстве случаев водители употребляли алкоголь с друзьями или родственниками, а затем ехали в торговые точки за добавкой, в соседние населенные пункты к родственникам, друзьям или подругам.