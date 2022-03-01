В Тюмени еще пятерых фигурантов дела об отравлении суррогатным алкоголем оставили под стражей

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Двум фигурантам дела о распространении суррогатной водки, которая повлекла гибель людей, Ленинский суд продлил меру пресечения до 10 апреля, трем оставшимся – Центральный суд до 6 мая. Всего по делу проходят 14 обвиняемых, пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Напомним, от употребления суррогата скончались девять человек. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК Российской Федерации по Тюменской области.

Инна Кондрашкина