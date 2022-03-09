В Тюмени суд продлил меру пресечения фигурантам дела о смертельной водке

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Девять обвиняемых по делу об отравлении контрафактным алкоголем "Родники Сибири" останутся под стражей до 6 мая по решению Центрального районного суда, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как было установлено, с 3 января 2022 года в Тюмени скончались девять человек, употребивших суррогатную водку. Контрафакт был приобретен в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской областного центра.

Напомним, расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК Российской Федерации по Тюменской области.

Инна Кондрашкина