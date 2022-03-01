Александр Исаев: спецоперация – трудное, но необходимое решение

| Фото: личный архив Александра Исаева | Фото: личный архив Александра Исаева

Руководитель Червишевского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Александр Исаев считает решение президента РФ о проведении спецоперации в Украине единственно возможным.

"Решение трудное, но абсолютно правильное. Я человек военный, более 20 лет прослужил в органах КГБ и ФСБ России, понимаю, что была агентурная развединформация о ситуации, которая и определила ее развитие. Сейчас она подтверждается документами, оказавшимися в распоряжении наших военных, что еще раз говорит о принятом решении как о единственно возможном", - подчеркнул он.

Александр Исаев рассказал, что в Червишевском отделении 36 человек: офицеры и рядовые запаса, участники афганской и чеченской кампаний, воевавшие в Осетии и на Северном Кавказе, в Таджикистане – все они поддерживают специальную операцию и уверены, что она закончится только победой России.

По словам военного пенсионера, сейчас идет борьба мировоззрений, борьба идеологий, которая приведет к новому пониманию жизни и мировому переустройству.

"Мы с товарищами проводим со старшеклассниками классные часы. Ребята к происходящему относятся с пониманием, интересуются, как отличить фейки от достоверной информации. Считаю, что нашим средствам массовой информации нужно активнее работать, транслировать все, что происходит в Украине и объяснять нюансы операции", - отметил Александр Исаев.

Инна Кондрашкина