Центральный Банк России дал разъяснения по поводу кредитных каникул

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Около 12 тыс. предпринимателей и физических лиц в Уральском федеральном округе воспользовались кредитными каникулами в 2020 году. Об этом сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента России в УФО.

Банки предоставили заемщикам отсрочки по платежам по кредитам на общую сумму 16 млрд рублей.

Центральный Банк России ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся кредитных каникул.

Кредитные каникулы позволяют заемщику в случае сокращения дохода временно приостановить платежи по кредиту (займу) или снизить их размер. Кредитор (банк, МФО, КПК) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик проходит по критериям закона.

Кредитными каникулами могут воспользоваться граждане, доход которых за месяц, предшествующий месяцу обращения, сократился минимум на 30% по сравнению с их среднемесячным доходом в 2021 году. Индивидуальные предприниматели и компании малого и среднего бизнеса, работающие в пострадавших отраслях (их перечень определен правительством РФ), могут претендовать на каникулы независимо от динамики их доходов. Наличие просроченной задолженности не влияет на возможность обращения за каникулами.

Кредитные каникулы можно получить по всем видам кредитов и займов, выданным до 1 марта 2022 года. Если у заемщика несколько кредитов, по закону о кредитных каникулах можно запросить отсрочку по каждому из них. Но только один раз.

Для граждан возможность взять каникулы распространяется на кредиты и займы, размер которых не превышает установленного правительством лимита. Сейчас для потребительских кредитов он составляет 250 тыс. рублей, для ипотечных — от 2 до 4,5 млн рублей в зависимости от региона, для автокредитов — 600 тыс. рублей, для кредитных карт — 100 тыс. рублей. По кредитам для бизнеса такие лимиты не установлены.

Перечень отраслей, на которые распространяются кредитные каникулы для бизнеса, определяет правительство России.

Евгений Бабенко