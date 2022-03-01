Роскомнадзор ограничивает доступ к Instagram

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Доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры РФ, сообщает Роскомнадзор.

В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан России, в том числе военнослужащих.

Согласно заявлению пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна от 11 марта 2022 года компания снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор покинул социальную сеть Instagram после действий компании Meta.